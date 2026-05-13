Na vežbama pred NBA draft (draft combine), Andrej Stojaković je razgovarao sa novinarima i jedno od pitanja bilo je jasno i direktno. Da li je odlučio za koju reprezentaciju će igrati - za Srbiju ili Grčku?

- Sastaću se sa oba tima uskoro, posle vežbi na draft kombajnu. Ako osetim da je to pravo, odlučiću ubrzo, ako ne osetim, još ću da čekam - rekao je Stojaković.

Novinari su zatim konstatovali da bi možda mogao već na leto da igra sa Nikolom Jokićem u nacionalnom timu ako izabere "orlove" i na to se samo nasmejao.

- Ko zna. Znam da do kraja juna/početak jula da ima 'prozor' za kvalifikacije. Obe reprezentacije me žele. Ili ću ostati u školi ili otići u NBA. Ako ostanak znači da je bolje da se razvijam na taj način, da zadržim fokus i da ne igram za reprezentaciju, onda ću to i da uradim - zaključio je Stojaković.