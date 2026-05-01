Kako se bliži leto i najvažniji korak u karijeri mladih košarkaša, NBA je objavila spisak igrača koji će učestvovati na prestižnom Draft Kombin kampu, gde će imati priliku da se predstave skautima i generalnim menadžerima klubova.

Među pozvanima nalazi se i Andrej Stojaković, sin proslavljenog srpskog asa Predraga Stojakovića. Mladi bek je u međuvremenu promenio planove – iako je prvobitno naginjao ostanku na koledžu Ilinois, odlučio je da izađe na draft i okuša sreću među najboljima.

Pored njega, pažnju je tokom sezone u NCAA privukao i Milan Momčilović, koji se izdvojio kao jedan od najpouzdanijih šutera, dok će se na testiranju pojaviti i Miloš Uzan sa Univerziteta Hjuston.