Kontektikat je ključnu prednost stekao krajem drugog poluvremena i potom je održao do samog kraja.

U drugom poluvremenu je ekipa Breda Andervuda imala zaostatak i od 12 poena, usled agresivne odbrane rivala i napadačkih problema u prvom poluvremenu.

Naročito se istakao Vegler sa 20 poena i 8 skokova i 2 asistencije. Hrvatski centar Tomislav Ivišić je postigao 16 poena, uz 7 skokova, dok je sin Peđe Stojakovića Andrej Stojaković meč završio sa 9 poena, 8 skokova.

Kontektikat su predvodili centar Teris Rid (17 poena, 11 skokova), Brejlon Mjulins (15 poena, 3 skoka) i Solo Bol (13 poena).

David Mirković je u porazu zabeležio 6 poena i 5 skokova, dok je Zvonimiri Ivišić bio bez poena, a Mihailo Petrović nije igrao.

Konektikat će u finalu igrati protiv Mičigena.