Košarkaši Denvera pobedili su San Antonio posle produžetka rezultatom 136:134.

Nestvarna utakmica je viđena u Koloradu, a u centru pažnje je bio okršaj verovatno dva najbolja igrača planete - Nikole Jokića i Viktora Vembanjame.

Pobedu je na kraju odneo srpski as koji je odigrao neverovatan meč i postigao 40 poena, uz osam skokova i 13 asistencija. Brljirao je i Francuz sa 34 poena, 18 skokova i sedam asistencija, ali će morati još da uči od trostrukog MVP-a.

U završnici produžetka Jokić je preko njega pogodio svoj zaštitni znak, čuveni "Sombor šafl", šut sa jedne noge.