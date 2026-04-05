Košarkaši Denvera pobedili su San Antonio posle produžetka rezultatom 136:134.

Nestvarna utakmica je viđena u Koloradu, a u centru pažnje je bio okršaj verovatno dva najbolja igrača planete - Nikole Jokića i Viktora Vembanjame.

Pobedu je na kraju odneo srpski as koji je odigrao neverovatan meč i postigao 40 poena, uz osam skokova i 13 asistencija.

Po završetku meča Srbin je bio raspoložen i za šalu.

Uključio se srpski as u program uživo gde su bile i NBA legende poput Udonisa Haslema, Dirka Novickog i Blejka Grifina, te je vodio i jedan neočekivani razgovor.

Nikola Jokić je pokazao u pravcu trofeja Lerija O'Brajana, pehara koji dobijaju osvajači NBA lige i istakao je da je to cilj njegove ekipe i ove sezone, na šta je Udonis Haslem rekao da ima "tri takva" u svojoj karijeri.

Usledio je odgovor srpskog asa koji je brutalno spustio Haslema rekavši: