Košarkaši Denvera pobedili su San Antonio posle produžetka rezultatom 136:134.

Nestvarna utakmica je viđena u Koloradu, a u centru pažnje je bio okršaj verovatno dva najbolja igrača planete - Nikole Jokića i Viktora Vembanjame.

Pobedu je na kraju odneo srpski as koji je odigrao neverovatan meč i postigao 40 poena, uz osam skokova i 13 asistencija. Nije bilo burno samo na terenu, već i na tribinama.

Brat Nikole Jokića, Strahinja, imao je žustru raspravu sa jednim navijačem Sparsa.

- Sedi dole, sedi dole - grmeo je Strahinja.

Do fizičkog kontakta nije došlo, već se sve završilo na verbalnoj diskusiji.