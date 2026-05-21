Košarkaši Crvene zvezde su eliminisani u polufinalu ABA lige. Crveno-beli su u drugoj utakmici polufinala izgubili od Partizana 89:78, pa crno-beli sa 2:0 u seriji idu u finale.

Nakon susreta trener Zvezde Saša Obradović izašao je pred medije.

- Čestitam Partizanu. Zasluženo su pobedili. Nije lako davati izjave u ovom trenutku, vruće glave i pod emocijama. Niti da objašnjavam razloge, da se upire prstom. Ako bih mogao da zamolim i vas koji ste došli u velikom broju da čujete neko zlo, da me poštedite - rekao je Saša Obradović i otišao sa konferencije, te praktično nije dozvolio nijedno pitanje novinarima da mu postave.

Neshvatljiva reakcija jednog trenera.