Košarkaši Partizana ostvarili su jednu od najvećih pobeda sezone večeras u dvorani "Aleksandar Nikolić", pošto su u potpunosti osramotili ekipu Crvene zvezde, vodili i sa 20 poena razlike pred njihovim navijačima i na kraju su slavili sa 11 poena razlike - 89:78.

Trener Partizana, Đoan Penjaroja, očekivano je posle takvog epiloga bio i više nego srećan i zadovoljan prikazanim od njegovog tima.

- Mi smo srećni što smo pobedili u seriji. Posebno smo srećni što smo odigrali veoma dobro. Zaslužili smo da pobedimo. Jasno je da smo imali probleme u poslednjoj deonici kad smo imali probleme sa podelom lopte. Ali, mislim da su momci odigrali jako dobro i da su bili fokusirani na naš plan igre. Naše prvo poluvreme, odigrali smo sa 15 asistencija, imali smo dosta situacija da pogodimo poene. Igrali smo dobru odbranu. Na kraju, ovo je bio sjajan rezultat za nas, za klub, za navijače. Posle jedne godine koja nije laka za Partizan, mislim da zbog poslednjeg meseca navijači mogu da uživaju zbog tima i zalaganja. Srećni smo, ali nije dovoljno. Sad želimo da osvojimo ABA ligu i želimo da seb orimo do samog kraja. Finale počinje za 15 dana, to je veoma čudno za mene, za igrače, imaćemo i KLS, ali to je raspored i slično je kao prethodnog meseca i moraćemo da treniramo i pokušamo da se pripremimo za borbu u oba takmičenja i KLS i ABA - rekao je Penjaroja.

Ovo je prva pobeda u 11 godina na gostovanju u ABA ligi protiv Zvezde, da li ste znali to? Da li ste mislili da ćete biti toliko sigurni?

- Ovo nije rutina. Bilo je teško da se takmičimo protiv Zvezde. Oni su dobar tim, imaju talentovane, fizički nadarene igrače, veoma dobrog trenera. Bilo je teško. Pobedili smo poslednje četiri utakmice, ali igrali smo dobro, bili smo fokusirani i na kraju, nije baš uobičajeno pobediti toliko utakmicu zaredom protiv Zvezde, ali sam srećan što smo pobedili. Da, prva pobeda u 11 godina, perfektno za navijače, klub i sve.

Došli ste u Partizan u teškom trenutku, koliko je bilo teško da napravite pobedničku ekipu iz svega?

- Ne, pa znate... Na kraju je najvažnije da imate igrače koji žele da se takmiče, koji žele da igraju i da se menjaju tokom sezone. Veoma je važno to što su dobro trenirali tokom prethodnog meseca, ništa nije do trenera. Svi treneri imaju svoja specifična pravila, ali ništa posebno. Mislim da je najvažnije to što žele da se bore, ne samo na utakmicama, već i na treninzima i da žele da igraju zajedno. Pre mesec dana je bila drugačija situacija, momci su želeli da igraju mnogo individualnije. Sad je važno što igraju zajedno, nema egoista, a u poslednja dva, tri meseca igramo kao tim i to je za momke, ne za igrača.

Da li je ovo jedna od boljih igara Partizana u poslednje vreme?

- Ne znam. Ponavljam, nije uobičajeno pobediti četiri utakmice zaredom u derbiju. Srećni smo što smo došli do finala, to je košarka.

Pomenuli ste veliku pauzu posle ovog meča, šta možete da kažete o ovakvom formatu ABA lige?

- Raspored je jasan, ali, mislim da vlasnici moraju da misle o tome da ovakav raspored nije dobar za takmičenje. Teško je biti fokusiran posle duge sezone, da imate pauzu pre finala od dve nedelje. Nije to samo da imate pauzu od dve nedelje, već i da igrate drugo takmičenje sa drugim timom, jer u KLS timovi poput nas i Zvezde igraju sa drugačijim sastavom. To je čudno. Za mene kao trenera je to loše, prvi put. Ali, to nije moj problem.

Šta možete da kažete o Niku Kalatesu?

- Nik Kalates je legenda. On je jedan od najvažnijih igrača u poslednjih 15 godina, veoma je važan za nas, iskusan je i tačno je da je poslednje dve utakmice odigrao sjajno. Ali, ne samo Nik Kalates, već i drugi momci. Nik je važan za tim, danas je bio pod upitnikom, jer je na treningu imao problema sa leđima. On je veliki profesionalac, želi da se takmiči i daje mnogo toga timu. Ne samo na terenu, već i u svlačionici, on pomaže svima da budu fokusiraniji i u ABA ligi i u Evroligi i u KLS.