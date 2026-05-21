Košarkaši Partizana prvi su finalisti ABA lige. Partizan je kao gost u drugoj utakmici polufinala pobedio Crvenu zvezdu sa 89:78 i sa 2:0 u seriji izbacio večitog rivala.

Crno-beli su poslednji put slavili protiv Crvene zvezde kao gosti još 15. aprila 2015. godine, kada su u drugom meču polufinalne serije regionalnog takmičenja trijumfovali rezultatom 70:68.

Od tog trijumfa prošlo je više od 11 godina, a Partizan sve do sada nije uspevao da napravi "brejk" protiv Zvezde u gostima kada je ABA liga u pitanju.

Zanimljivo, i tada, baš kao i sada, duel je igran u polufinalu regionalnog takmičenja.

