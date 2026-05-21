Nakon tri godine čekanja, i nakon neplaniranog odlaganja za jedno kolo, Kristijano Ronaldo je konačno uspeo da osvoji titulu sa Nasrom!

Pobedom nad Damakom od 4:1, klub je postao šampion Saudijske Arabije 11. put u istoriji!

Bilo je ovo Ronaldovo veče. Prvo je pogodio iz slobodnog udarca, a onda je stigao i do drugog gola na meču, ukupno 973. u karijeri.

Vodeći gol za Nasr postigao je Sadio Mane, i to glavom. U strelce se u istorijskoj pobedi upisao i Kingsli Koman.

Ronaldo prethodno nije imao nijedan osvojen trofej sa Nasrom u tri sezone, koliko je u klubu. Poslednju titulu, Nasr je osvojio u sezoni 2018-2019.

Sergej Milinković-Savić je sa svojim Hilalom morao da se zadovolji drugim mestom u ligi. Treći je Ahli, dok je doskorašnji branilac titule, Rajkovićev Itihad, tek peti.