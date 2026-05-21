Revanš meč polufinala ABA lige između Partizana i Crvene zvezde igra se u hali "Aleksandar Nikolić".
Crno-beli vode u seriji sa 1:0 koja se igra na dve dobijene.
Navijači Crvene zvezde su izrazili nezadovoljstvo igrom svojih miljenika u prvom poluvremenu koji su crno-beli dobili sa 16 razlike.
Sa tribina se moglo čuti "uprava napolje", pa "delije" očekuju reakciju košarkaša u drugom poluvremenu.
Ostaje da se vidi da li će Zvezda da se "trgne" ili će Partizan izboriti novo finale ABA lige.
