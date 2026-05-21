Odlazak Brazilca: Silva napustio Porto
Brazilski fudbaler Tijago Silva odlučio je da ne produži ugovor sa Portom, saopštio je danas portugalski klub
Silva (41) je krajem 2025. potpisao ugovor sa Portom do kraja sezone, uz opciju da se saradnja nastavi još godinu dana. On je ove sezone odigrao 14 utakmica za Porto u svim takmičenjima.
-Zauvek ću pamtiti navijače Porta, nadam se da će i oni mene. Osvrćem se unazad i vidim neverovatne trenutke koje smo doživeli, Porto je zasluženo ponovo osvojio titulu. Šampion se vratio. Ovo nije zbogom, vidimo se nekada u budućnosti - rekao je Silva.
Brazilski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Žuventude, Milan, Pari Sen Žermen, Čelsi i Fluminense.
Silva je za reprezentaciju Brazila odigrao 113 mečeva i postigao sedam golova, a nije dobio poziv selektora Karla Anćelotija za predstojeće Svetsko prvenstvo.
