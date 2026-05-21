Silva (41) je krajem 2025. potpisao ugovor sa Portom do kraja sezone, uz opciju da se saradnja nastavi još godinu dana. On je ove sezone odigrao 14 utakmica za Porto u svim takmičenjima.

-Zauvek ću pamtiti navijače Porta, nadam se da će i oni mene. Osvrćem se unazad i vidim neverovatne trenutke koje smo doživeli, Porto je zasluženo ponovo osvojio titulu. Šampion se vratio. Ovo nije zbogom, vidimo se nekada u budućnosti - rekao je Silva.

Brazilski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Žuventude, Milan, Pari Sen Žermen, Čelsi i Fluminense.

Silva je za reprezentaciju Brazila odigrao 113 mečeva i postigao sedam golova, a nije dobio poziv selektora Karla Anćelotija za predstojeće Svetsko prvenstvo.