Vreme je za kraj Evrolige, ali... Izgleda da sve u Atini neće proći tako lako.

Prema informacijama do kojih je došao Sport Klub, deo navijačke grupe Panatinaikosa, koji je prethodno poražen u borbi za Fajnal-for, navodno priprema planove za nerede tokom nedeljnog finala – pod uslovom da Olimpijakos eliminiše aktuelnog šampiona Evrope.

U čitavu priču, prema istim navodima, umešan je i prvi čovek Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, za kojeg se tvrdi da ima ključnu ulogu u organizaciji događaja.

On je ranije tokom sezone izazvao kontroverze pretnjama da bi završni turnir Evrolige mogao biti doveden u pitanje, ukoliko njegov klub ne učestvuje na njemu, nakon što je OAKA arena postala njegovo vlasništvo na 50 godina.

Janakopulos je prethodno dobio i zabranu prisustva na tri utakmice serije zbog incidenta na drugom meču u "Rođ areni".