Prema pisanju španskih medija, Murinjo u Vlahoviću vidi idealno pojačanje za napad i igrača koji bi mogao da unese dodatnu konkurenciju u tim u kojem je prva zvezda Kilijan Mbape.

Iako Murinjo još nije zvanično promovisan, njegov povratak na Bernabeu je dogovoren. Španski mediji navode da će portugalski stručnjak potpisati ugovor na dve godine, uz opciju produžetka saradnje, a već sada aktivno učestvuje u planiranju tima za narednu sezonu.

Portugalac želi rekonstrukciju ekipe u gotovo svim linijama tima. Fokus je prvenstveno na odbrani, gde Real planira pojačanja i na pozicijama štopera i uz aut-linije. Pored toga, traži se i novo rešenje u veznom redu, pa su se u medijima pojavila imena poput Mortena Hjulmanda iz Sportinga, ali i Rodri iz Mančester sitija.

Ipak, najveća pažnja usmerena je ka napadu. Iako Real već ima Mbapea i mladog Endrika, Murinjo smatra da timu nedostaje još jedan klasičan centarfor. Naročito jer je Gonzalo Garsija blizu prelaska u Dortmund. Upravo tu se otvara prostor za Vlahovića.

Prema informacijama sajta El Chiringuito, Murinjo želi dodatnu konkurenciju u vrhu navale, a među imenima koja razmatra nalaze se Viktor Osimen i Vlahović. Osimen je trenutno član Galatasaraja i iza sebe ima veoma efikasnu sezonu, ali bi posao oko njegovog transfera bio znatno komplikovaniji i skuplji.

Sa druge strane, Vlahović predstavlja priliku koju u Madridu ne žele da propuste. Srpski reprezentativac ulazi u poslednjih mesec dana ugovora sa Juventusom, zbog čega bi transfer mogao da bude finansijski mnogo povoljniji za Blankose. Uprkos sezoni u kojoj nije imao kontinuitet i pravilan status u Torinu, bivši špic Partizana i Fiorentine je i dalje veoma cenjen na evropskom tržištu.

U Madridu veruju da bi upravo Murinjo mogao da vrati Srbina na nivo iz najboljih dana u Fiorentini, kada je bio jedan od najubojitijih napadača u Evropi, i kada je Juve odlučio da plati 84,5 miliona evra za njega. Portugalac navodno želi veću konkurenciju u svlačionici i smatra da je to ključ kako bi Real ponovo dominirao u Ligi šampiona.