Trener košarkaša Crvene zvezda Saša Obradović rekao je pred drugi meč serije polufinala plej-ofa protiv Partizana da su on i ekipa videli gde su grešili u prvom meču i da moraju da budu mnogo bolji.



Utakmica se igra u četvrtak od 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić".

- Posle prve utakmice koja se završila nakon neizvesne završnice, videli smo gde smo pravili greške, šta nije bilo u redu i pokušaćemo to da popravimo i da budemo bolji u toj drugoj utakmici. Nije bilo ničega što nismo očekivali osim odbrane u preuzimanju koja mora da bude mnogo, mnogo bolja - rekao je Obradović, a prenosi klupski sajt.

Košarkaš Dejan Davidovac je optimista pred drugi meč serije.

- Tajni nema, kao što se zna i kako možemo do pobede u drugoj utakmici. Moramo da odigramo bolje u odbrani, da bude malo više koncentracije u nekim trenucima, jer ovakve mečeve su do sad odlučivale nijanse, neki detalj. Naravno, očekujem veliku podršku naših navijača što je za ovakve mečeve takođe vrlo važno - izjavio je Davidovac.