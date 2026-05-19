U debitantskoj sezoni u Evroligi, Hapoel iz Tel Aviva stigao je do četvrtfinala plej-ofa u kojem ga je eliminisao Real Madrid.

Ipak, to nije obeshrabrilo ljude u Hapoelu koji su već najavili veći budžet za narednu sezonu, a uporedo je počelo i sklapanje tima i već je poznata jedna meta.

Kako prenosi Noa Poplinger sa Sport5, Hapoel je već u pregovorima sa Džejkobom Topinom, bivšim krilnim centrom Njujork Niksa i Atlanta Hoksa. Ono što je dodatni plus u pregovorima je činjenica da se Topin smatra Jevrejinom, pa se u izraelskom šampionatu ne bi vodio kao stranac. Hapoel i Topin su navodno u kontaktu poslednjih šest meseci, a američki košarkaš je pokazao spremnost da karijeru nastavi u Hapoelu.

Džejkob je mlađi brat Obi Topina, košarkaša Indijana Pejsersa. Mlađi Topin nije izabran 2023. na draftu, a priliku u NBA ligi dobio je desrtodnevnim ugovorom u Njujork Niksima. Odigrao je devet mečeva za Nikse, da bi naredne sezone imao nešto veći minutažu, ali je završio u Atlanti. Nije imao dobru sezonu pošto ga je poremetila povreda ramena zbog koje je morao na operaciju, a u decembru prošle godine ga je Atlanta optustila.

