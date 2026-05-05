Izraelski mediji otkrili su koliko je Crvene zvezde ponudila za plejmejkera Hapoela iz Tel Aviva Krisa Džonsa, koji je uprkos svemu odbio ponudu crveno-belih.

Prema ovim saznanjima, klub sa Malog Kalemegdana ponudio je veću svotu novca u odnosu na tim iz Tel Aviva, koji su se prvi put ove sezonje takmičili u Evroligi.

Kako navodi novinar Tomer Givati, Crvena zvezda je ponudila 1,5 miliona dolara, dok Hapoel je izašao sa ponudom od 1,2 miliona dolara.

“Kris Džons ima ponudu od 1,5 miliona dolara po sezoni od Crvene zvezde, a pregovori su u veoma poodmakloj fazi. Razgovori između srpskog kluba i Jonesa počeli su pre nekoliko nedelja, a tim iz Beograda ga vidi kao moguću zamenu za Kodija Miler-Mekintajera, koji bi trebalo da pređe u Olimpijakos”, navodi Givati.

Uprkos svemu tome, Džons je odbio ponudu Zvezde i u narednoj sezoni bi trebalo da nosi dres ekipe Hapoela, koji je u svojoj prvoj godini uspeo da se plasira u plej-of Evrolige.

Crveno-beli spremaju nekoliko promena u igračkom kadru, pa je tako već izvesno da će Kodi Miler-Mekintajer napustiti Zvezdu i karijeru nastaviti u redovima Olimpijakosa.