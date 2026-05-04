Izvesno je da će Kodi Miler Mekintajer napustiti Crvenu zvezdu, pa se već krenulo sa spekulacijama ko bi mogao da ga zameni na poziciji plejmejkera.

Nakon Krisa Džonsa i pričom oko njegovog dolaska na Mali Kalemegdan, sa crveno-belim se sada povezuje igrač sličnog košarkaškog puta. Pre neku sezonu pomenuti Amerikanac i Džered Harper činili su ubitačan tandem na bekovskoj poziciji Valensije, nakon čega su obojica krenuli put dva Hapolea, iz Jerusalima i Tel Aviva.

Sad bi mogli ponovo da se sretnu i u dresu Crvene zvezde.

Kako javlja izraelski „Hajom“ za sjajnog beka postoje mnoga insteresovanja iz Evrolige, a među njima su i crveno-beli koji su već krenuli da se raspituju za Harpera. Ipak, kako za sada stvari stoje, Hapoel bi želeo da zadrži svog najboljeg igrača i za sada su sve ponude odbijene.

Harper igra fantastičnu sezonu u Evropuku, pošto je na 18 mečeva beležio prosečno 19 poena, 2,3 asistencije i pet asistencija, što mu je donelo status vođe ekipe. Time je zaslužio i laskavu nagradu MVP Evrokupa.