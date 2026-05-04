Meč je trajao jedan sat i 46 minuta. Čoinski je 122. teniser sveta, dok se Lajović nalazi na 132. mestu ATP liste.

Britanski teniser će u finalu kvalifikacija igrati protiv Čileanca Kristijana Garina.

U glavnom žrebu Mastersa u Rimu nalaze se trojica srpskih tenisera i to Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović. Đoković je slobodan u prvom kolu, dok će Kecmanović protivnika saznati po završetku kvalifikacija. Rival Međedoviću u prvom kolu biće Francuz Valentan Rojer.

Masters u Rimu se igra do 17. maja za nagradni fond od 8.235.540 evra.