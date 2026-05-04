U sredu počinje masters u Rimu na kom će učestvovati i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković. Biće to prvi Novakov turnir na šljaci ove sezone koji će mu poslužiti kao priprema za Rolan Garos.

Dobra vest za Đokovića je što je izbegao Janika Sinera sve do finala, ali put do meča za trofej prilično je težak. U prvom kolu je slobodan, dok će mu u drugom protivnik biti bolji iz susreta Martona Fučoviča i kvalifikanta.

Potencijalni rival u četvrtfinalu biće mu Lorenco Muzeti, a u polufinalu Saša Zverev.

Janik Siner je slobodan u prvoj rundi, a onda ide na boljeg iz duela Sebastijana Ofnera i Aleksa Mikelsena, dok će Zverevu rival u drugom kolu biti pobednik susreta Džidžen Džang – Danijel Altmajer.

Srbija će imati još dvojicu predstavnika. Miomir Kecmanović na startu igra sa kvalifikantom, dok se Hamad Međedović sastaje sa Valentanom Rožerom.

Prošle godine masters u Rimu osvojio je Karlos Alkaraz, ali ove godine neće braniti titulu zbog povrede ručnog zgloba.