Alkaraz se povredio pre desetak dana u Barseloni. Prošao je prvo kolo, a od drugog je odustao. U početku se nije znala težina povrede, no potom je sam objavio da neće igrati ni u Rimu ni na Rolan Garosu.

Kako pišu španski mediji, istu povredu imao je i Rafael Nadal 2014. godine. Zbog nje je ispao sa Vimbldona od Nika Kirjosa. Nakon dva meseca bio je spreman za povratak, ali do kraja sezone nije prošao četvrtfinale.



As prenosi reči neimenovanog lekara.

– Dobra je odluka da Karlos napravi pauzu jer je opasno žuriti s povratkom na teren. To je osetljiva povreda koju morate tretirati s velikim oprezom. Problem je što, kada se jednom pojavi, morate biti oprezni do kraja karijere. Ova povreda vam dopušta da držite reket, ali ne i da igrate na maksimalnom nivou – kaže on.

Kako se stvarno Alkaraz povredio? Poslao je "bombu" forhendom, a onda zglob kao da je eksplodirao:

Udario je lopticu najjače što je mogao, uzeo je poen, ali... Ostaje da se vidi kolika pauza čeka Karlitosa, jer prognoze uopšte nisu dobre.

O njegovoj povredi je govorio nekadašnji britanski teniser Greg Rusedski.

- Malo je uznemirujuće, pošto će propustiti Pariz, što znači još dve nedelje odsustva, čime je njegov ukupni broj odsustva dostigao četiri i po nedelje zbog povrede - kaže Rusedski.

Među navijačima vlada strepnja oko toga da li će Alkaraz biti spreman za Vimbldon.

- Hoće li imati dovoljno vremena, tri nedelje kasnije, da se pripremi za Vimbldon? Nadajmo se da će se vratiti za sezonu na travi, ali ovo postavlja mnogo pitanja. Nadajmo se da će do druge nedelje u Parizu već povratiti ritam. Kada igrate na šljaci, razmene su duge i produžene, za razliku od trave. Malo je kraće. Ali je i malo intenzivnije - ističe Rusedski.