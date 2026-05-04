Povrede su sastavni deo sport, i od njih niko ne može da pobedne... Ono što se desilo Katarini Dangubić je baš bolno. Doživela je tešku povredu kolena u polufinalu i nije mogla da igra za titulu u Ligi šampiona.

Koleno je stradalo i jasno je da je čeka duga pauza.

Odbojkašice Vakifbanka osvojile su titulu prvaka Evrope nakon što su u finalu u Istanbulu savladale ekipu Ezačibaši rezultatom 3:1, po setovima 25:20, 25:21, 21:25, 25:18. I pored svih muka, Katarina je bila tu!

Fnale je obeležila i veoma emotivna scena koja je dirnula sve prisutne u dvorani.

U trenucima slavlja, Tijana Bošković joj je prišla, zagrlila je i poljubila, pružajući joj podršku u emotivnom trenutku koji je postao jedan od najupečatljivijih detalja finala.

Dok je Vakifbank slavio novi evropski tron, scena između dve saigračice ostavila je snažan utisak. Suze su tekle same...

Ostaje da se vidi kolika pauza čeka našu lepo odbojkašicu. Sigurno da joj nije bilo lako što ne može da igra, ali gest Tijane Bašković sigurno da joj je sve olakšao... Tijana je posle utakmice podelila lepe vesti.

Osim što je se po prvi put popela na krov Evrope, cela njena porodica je bila tu i svedočila istoriji, a 3. maj joj je i ranije bio sudbonosni datum.

Tijana će ujedno proslaviti godišnjicu veze i titulu evropskog šampiona.

- Danas je osam godina naše veze. Nije mi momak, nego verenik. Neka bude da je poklon za njega - rekla je presrećna Tijana.