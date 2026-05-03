Košarkaši Denvera eliminisani su već u prvoj rundi plej-ofa, pošto su izgubili od Minesote sa 4:2 u seriji. Odmah posle ispadanja počelo se o spekulacijama ko će trenirati Nagetse u narednoj sezoni. Prema poslednjim informacijama, promene na klupi neće biti i Dejvid Adelman će ostati na čelu stručnog štaba.

Premda se Adelman nije snašao u plej-ofu i trener Minesote Kris Finč ga je taktički nadmudrio, u Denveru su odlučili da mu pruže novu šansu.

- Uprkos pričama da bi Dejvid Adelman mogao već da bude pod pritiskom nakon samo jedne godine na klupi, prvi utisak unutar organizacije je da će se vratiti i za drugu sezonu. Predvodio je Nagetse do 54 pobede u regularnom delu, uz čak 28 različitih startnih petorki, pre nego što su doživeli debakl u plej-ofu - objavio je novinar Benet Durando koji prati Denver.

Izvesno je da Nagetsi spremaju novi ugovor i za Nikolu Jokiću, ali je isto tako jasno da će pretrpeti brojne igračke promene.