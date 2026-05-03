Košarkaši Partizana pobedili su u Užicu ekipu Slobode rezultatom 63:55 i na taj način su se plasirali na istorijski, prvi Fajnal for Košarkaške lige Srbije.

Ono što su mnogi primetili jeste i dobra atmosfera u dvorani u Užicu, a to nije promaklo ni samom Partizanu, koji se oglasio odmah nakon same utakmice i poslao poruku domaćinu, ali i navijačima.

- Hvala Užice!!! Košarkaški klub Partizan se od srca zahvaljuje KK Sloboda i svim Užičanima na toploj dobrodošlici i gostoprimstvu koje ćemo pamtiti - napisali su iz tabora večitog rivala.

Partizan će se u polufinalu Fajnal fora sastati sa boljim iz serije Mega - FMP.