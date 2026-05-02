Košarkaši Zlatibora su napravili ogromnu senzaciju, možda i najveću ove sezone u srpskoj košarci - oni su na svom terenu slavili protiv Crvene zvezde sa 94:89 u drugom meču polufinala Superlige Srbije, čime su izborili majstoricu. Ipak, ovaj meč je ostao u senci velike tuče.

Negde pred kraj treće četvrtine se dogodila tuča, gde su glavni akteri bili Nikola Kalinić i Matej Čibej. Košarkaš Crvene zvezda ga je udario dva puta pesnicom, delovalo je i da je Slovenac njega udario, ali... On kaže da nije.

To se moglo protumačiti i po izrečenim kaznama, pošto je Kalinić jedini koji je dobio dve utakmice suspenzije.

Kako bilo, sada se oglasio i Matej Čibej za TeleSport, gde je otkrio šta se desilo.

- Posle rampe pali smo jedan na drugog i, kada sam hteo da ustanem, uhvatio me je nogama, pa sam opet pao na njega. Prebacio me je preko sebe, a ja sam se dočekao na ruku da ne bih pao na glavu - kaže Čibej.

On je prokomentarisao i taj zamah, odnosno, kako drugi tumače njegov udarac Kalinića.

- Na snimku izgleda kao da sam hteo da ga udarim, ali to je bio prirodan pokret ruke kako ne bih pao još gore. Onda je Nikola krenuo da me bije pesnicama, a ja sam samo štitio lice da me ne bi pogodio u glavu. Posle toga su uleteli saigrači da me zaštite i da on ne bi nastavio da udara.