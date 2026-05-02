Disciplinski sudija KLS Bojan Veljković saopštio kazne za aktere incidenta na meču KK Zlatibor - KK Crvena zvezda.

Kako se navodi, igrači Zlatibora Matej Čibej, Stefan Savić i Terens Kristofer Hanter Vilfrid kažnjeni su sa po 120.000 dinara zbog učestvovanja u tuči, dok će i Zlatibor morati da plati ukupno 312.800 dinara zbog nesportskog ponašanja funkcionera, bacanja predmeta na teren i tehničkih grešaka klupe.

Potvrđeno je i pisanje B92.sporta, pa je tako zvanično Nikola Kalinić kažnjen sa dve utakmice suspenzije i sa 840.000 dinara izbog učestvovanja u tuči kao jedan od glavnih aktera incidenta.

Dejan Davidovac i Ebuka Izundu moraće da plate po 120.000 dinara zbog učešća u sukobu, dok je Crvena zvezda dodatno kažnjena sa 8.400 dinara zbog tehničke greške klupe.