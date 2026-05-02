Predsednik Fudbalskog kluba Partizan Rasim Ljajić sazvao je danas sednicu Redovne skupštine za 1. jun.
-U skladu sa nadležnostima predsednika Kluba utvrđenim članom 55. Statuta FK Partizan, predsednik Kluba Rasim Ljajić doneo je odluku o sazivanju sednice Redovne skupštine FK Partizan za ponedeljak, 1. juna 2026. godine - stoji na početku objave Ljajića putem klupskog sajta.
Dodaje se da se javnost o ovoj odluci obaveštava blagovremeno kako bi se stalo na kraj spekulacijama, proizvoljnim tumačenjima i nepotrebnom licitiranju u vezi sa terminom održavanja Skupštine.
-Iako Statut propisuje rok od sedam dana za sazivanje sednice, odluka o datumu saopštava se mesec dana ranije radi pune transparentnosti i sprečavanja manipulacija i daljeg medijskog pritiska.Istovremeno, želimo da omogućimo stručnom štabu i igračima da završnicu takmičarske sezone dočekaju u miru, bez dodatnih opterećenja temama koje se nameću u javnosti, a odnose se na rad klupskih organa - podvlači Ljajić.
Ističe se dalje da, u skladu sa važećim odredbama Statuta, članovi Skupštine imaju pravo da predlažu tačke dnevnog reda, dok će konačan dnevni red biti utvrđen i dostavljen najkasnije tri dana pre održavanja sednice, kako je to predviđeno Statutom.
-FK Partizan neće dozvoliti da se proceduralna pitanja zloupotrebljavaju za medijska prepucavanja, podizanje tenzija i pokušaje skretanja fokusa sa onoga što je u ovom trenutku najvažnije, a to su tim, završnica takmičarske sezone i nastavak procesa stabilizacije Kluba. Dok je ova uprava na čelu FK Partizan, sve odluke biće donošene isključivo u okviru nadležnih organa, u skladu sa Statutom, a ne pod uticajem pojedinačnih ili grupnih interesa. FK Partizan istovremeno poziva navijače da u preostalim utakmicama pruže punu podršku timu i igračima, kako bi Klub ovu sezonu završio na najbolji mogući način - zaključuje Ljajić.
Oglasili se iz Humske: Ljajić sazvao sednicu Redovne skupštine za prvi jun
