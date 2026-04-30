Stevan Jovetić bi na leto mogao da se vrati u Partizan, ali u sasvim drugoj ulozi.

Kako saznaje Mozzart sport, u Humskoj vide crnogorskog napadača kao novog sportskog direktora.

Partizan nema tu funkciju od odlaska Ivice Ilieva, a sportskim pitanjima se bavio Predrag Mijatović.

Jovetić je zainteresovan za ulogu sportskog direktora, ali je zatražio malo vremena da dobro razmisli o svemu, jer ga je poziv zatekao i hteo bi da ima što je čistiju moguću situaciju i za sebe i za porodicu, dodaje isti izvor.

Crnogorski napadač se afirmisao u Partizanu, odakle je 2008. godine otišao u Fiorentinu. Pet godina je proveo u Firenci, da bi potom prešao u Mančester siti, ali zbog čestih povreda nije uspeo do kraja da ispuni svoj potencijal. Kasnije je igrao za Inter, Sevilju, Monako, Hertu, Olimpijakos, a sada je član Omonije.