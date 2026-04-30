Košarkaš Minesote Entoni Edvards propustiće zbog povrede levog kolena šesti meč prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige protiv Denvera, objavljeno je na zvaničnom sajtu.

Edvards se zvanično nalazi na listi povređenih igrača i neće igrati na duelu protiv Denvera, koji je na programu u petak od 3.30 časova po centralnoevropskom vremenu u Mineapolisu.

On se povredio pre četiri dana na četvrtoj utakmici Minesote i Denvera (112:96) koja je odigrana u Mineapolisu. Na ovom duelu povredio se i Donte Divinćenco, koji je završio sezonu.

Edvards je pre dva dana propustio peti meč u seriji, koji je pripao Denveru rezultatom 125:113. Minesota vodi sa 3:2 u seriji, koja se igra do četiri pobede.

Košarkaš Minesote Bons Hajland je neizvestan za sutrašnji meč protiv Nagetsa zbog povrede levog kolena. Za Denver zbog povrede neće igrati Pejton Votson, dok je Eron Gordon pod znakom pitanja za duel u Mineapolisu.

Edvards je u regularnom delu sezone u NBA ligi prosečno beležio 28,8 poena, pet skokova, 3,7 asistencija i 1,4 ukradene lopte po meču.