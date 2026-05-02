Predsednik Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos ponovo je došao u centar pažnje ovog jutra nakon što je objavio da će deaktivirati, odnosno isključiti svoj Instagram nalog, prenose grčki mediji.

On je pre nekoliko sati kažnjen od strane Evrolige i neće moći da se pojavljuje u dvoranama u kojima će igrati Panatinaikos, a potom je objasnio zbog čega je doneo odluku da se povuče sa društvenih mreža.

On je objavio svoju fotografiju sa privatnog poseda, a napisao je i jednu kratku rečenicu, čime je obavestio navijače Panatinaikosa da više neće neko vreme moći da ga pronađu na ovoj mreži.

- Ovaj nalog biće ugašen na neodređeno vreme, pošto će korisnik biti odsutan iz "spiritualnih" razloga - napisao je Dimitris Janakopulos.

Šta je time hteo da kaže, svima ostaje samo da se pitaju. Bilo kako bilo, čelnicima Evrolige je sigurno barem malo laknulo što neće morati da se "bore" sa njegovim objavama na Instagramu.