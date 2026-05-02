Fudbaleri Partizana pobedili su 2:1 Novi Pazar u 34. kolu fudbalske Superlige Srbije.

Strelci za crno-bele bili su Vanja Dragojević u 24. i Filip Ugrešić u 45. minutu, dok je strelac za goste bio Ahmed Hadžimujović u 78. minutu.



Istovremeno, Železničar je u Pančevu savladao OFK Beograd 2:0.



Stefan Pirgić pogodio je u 36. iz penala i 50. minutu.

PARTIZAN - NOVI PAZAR (2:1)

Stadion Partizana

Sudija: Lazar Lukić

Partizan: Milošević - Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević - Zdjelar, Dragojević - Sek, Ugrešić, Vukotić - Polter.

Novi Pazar: Samčović - Mirosavić, Bačkulja, Hadžimujović, Miletić - Alić, Togbe - Sadi, Camaj, Davidović - Kocebue.

Drugo poluvreme:

90. minut - Još četiri minuta do kraja utakmice!

78. minut - Gool! Ne predaju se Pazarci, Hadžimujović je smanjio rezultat i dao nadu gostima! (2:1)

73. minut - Izmene u oba tabora. Kod domaćina je ušao Natho umesto Ugrešića, dok su god gostiju na terenu Dauda i Džonson, a izašli su Dauda i Kocebue

67. minut - Velika prilika je to bila za Dembu Seka! Ali, očajno je reagovao na petercu

58. minut - Polter je prekinuo kontru gostiju na grub način i zato je dobio žuti karton

53.minut - Pogrešio je Dragojević, otvorila se kontra za Pazarce, ali je Omoregbe odigrao loše...

46.minut - Počeo je drugi period igre u Humskoj

Prvo poluvreme:

45. minut - Goool! Ugrešić je duplirao prednost crno-belih! (2:0)

31. minut - Davidović je pokušao sa distance, gađao je u dalji ugao, ali to nije bilo opasno po gol Partizana

23. minut - Goool! Vanja Dragojević je pogodio za prednost Partizana! (1:0)

16. minut - Akcija crno-belih je trajala posle kornera, lopta je stigla do Ugrešića, šutirao je levom nogom sa desetak metara i pogodio stativu

9.minut - Pokušao je Partizan, ali je Dragojević izgubio korak na ivici šesnaesterca i odigrao ipak loš pas za Vukotića

2.minut - Velika šansa za Dragojevića posle sjajnog Polterovog pasa, ali je izblokiran vezista Partizana

1.minut - Počela je utakmica!

17.30 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču plej-ofa Superlige Srbije između Partizana i Novog Pazara.