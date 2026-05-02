"Žuta podmornica" je ovom "petardom" i matematički osigurala plasman u Ligu šampiona naredne sezone.

Nakon prvih sat vremena ništa nije slutilo da će epilog biti ovakav, ali su domaći ubrzali i sa četiri gola do kraja stigli do ubedljive pobede.

Mikautadze je doneo prednost u 38, da bi Espi u 51. minutu izjednačio rezultat.

Onda je krenula kanonada Viljareala. Moleiro je pogodio u 62, Mikautadze opet u 68, da bi Bjukanan u 87. i Pepe u 90. minutu potvrdili pobedu.

Viljareal je treći na tabeli sa 68 bodova, dok je Levante pretposlednji sa 33 poena, tri manje od mirne luke.