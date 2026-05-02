Novi-stari prvak Nemačke je zaigrao maltene sa drugim timom, Vensan Kompani je u drugom probao sa prvotimcima da promeni tok utakmice.

Do šokantne prednosti od 2:0 gosti su stigli preko Zivzivadzea u 22. u Dinkčija u 31, da bi Gorecka u 44. postigao lep gol iz slobodnjaka.

Gorecka je i u 57. pogodio za izjednačenje, mirisalo je na preokret, ali tako nije mislio Zivzivadze, koji je u 76. minutu opet šokirao "Alijanc arenu".

Drami tu nije bilo kraja, pošto je u 10. minutu nadoknade Olise šutirao, lopta je pogodila stativu, golmana Ramaja i završila u mreži.

Hajdenhajm su sekunde delile od velika tri boda, možda u nekoj konstelaciji i vredna opstanka, ali ovako ostaju na poslednjem mestu sa 23 boda, tri poena udaljeni od Sankt Paulija, koji, prema trenutnom poretku, ide u baraž za opstanak.

Derbi kola i borba za plasman u Ligu šampiona ovog popodneva završena je nerešeno, Hofenhajm – Štutgart 3:3.

Kramarić je pogađao u osmom i 49, a Ture u 23. minutu. Firih je u 20. bio strelac za "švabe, kao i Demirović u 64, a crveni karton za Karazora u 69. minutu činilo se da je sputao goste.

Ipak, Tomas u petom minutu nadoknade donosi bod Štutgartu, tako da su dva tima na deobi četvrtog mesta, s tim da "švabe" imaju bolju gol-razliku.

Augzburg je kao gost bio bolji od Verdera u Bremenu (3:1). Kade je bio dvostruki strelac, a doprinos je dao i Jakić. Šmid je jedini pogađao za domaće. Jovan Milošević je odigrao prvo poluvreme za tim sa "Vezera".

U istom terminu, Union berlin i Keln su odigrali 2:2. Za domaće je od 58. minuta igrao Andrej Ilić.

Na kraju, Hamburg je kao gost bio bolji od Ajntrahta u Frankfurtu rezultatom 2:1. Viđen je preokret na tom susretu. Uzun je pogodio u 48, ali su gosti preko Gronbeka u 51, te Vieire u 59. stigli do trijumfa.