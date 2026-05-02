Plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer nije se našao na spisku Saše Obradovića za mečeve u domaćem šampionatu, pa je odlazak crveno-belih na Zlatibor iskoristio da poseti patrijarha Porfirija, a time se pohvalio i na instagram profilu.

Ono što je privuklo pažnju jeste da je Mekintajer imao bandažiranu gotovo celu levu nogu, sve do polovine lista.

Miler-Mekintajer dobro poznaje Srbiju, s obzirom na to da je najpre igrao u Partizanu od 2020. do 2021, a onda je stigao 2024. u Crvenu zvezdu.

O odlasku Mekintajera iz Crvene zvezde se sve glasnije priča. Američki plejmejker trebalo bi da obuče dres Olimpijakosa.