Njegov dolazak, ipak, uzrokovaće velike promene među crveno-belima iz Pireja jer u Olimpijakosu spremaju ozbiljno "renoviranje" tima.

Prema saznanjima koje prenosi Sport24, klub je veoma blizu odluke da se rastane sa Frenkom Nilikinom i Monteom Morisom, dok ni status Korija Jozefa i Kinana Evansa nije siguran.

Jasno je da Olimpijakos želi drugačiji profil igrača na poziciji plejmejkera. U planu je da okosnicu čine Kodi Miler-Mekintajer i Tomas Vokap, uz dolazak još jednog stranca sa izraženijim ofanzivnim kvalitetima, ali i potencijalno jednog domaćeg igrača.

Ovakav razvoj situacije ne čudi ako se uzme u obzir da su Nilikina, Moris i Džozef stigli kao privremena rešenja tokom sezone, usled problema sa povredama.

Posebno je komplikovana situacija sa Evansom, koji je nakon duge pauze zbog povrede kolena doživeo novi peh već na povratku u Evroligu, što je dodatno poremetilo planove kluba.