Talentovani Marjanović je do prošle sezone bio deo sistema Crvene zvezde, ali je potom odlučio da školovanje i košarkaški napredak nastavi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je nastupao za srednjoškolski program Sanrajz Kristijan Hups.

Marjanović je u redove crveno-belih stigao 2023. godine kao jedan od najperspektivnijih igrača iz Vojvodine, ali uprkos velikim očekivanjima nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu u prvom timu. Ipak, bio je deo sastava za Kup Radivoja Koraća 2024.

Njegov odlazak samo je nastavak trenda – sve više mladih srpskih igrača bira američki koledž kao odskočnu dasku za profesionalnu karijeru. Tim putem ranije je krenuo i Lazar Stojković, takođe bivši član Zvezde.

Marjanović iza sebe ima i zapažene nastupe u mlađim selekcijama reprezentacije Srbije, za koju je igrao na evropskim prvenstvima u uzrastima do 16 i 18 godina 2023. i 2025. godine.