Drugi put između dva meča finalne serije grčkog prvenstva, Olimpijakos je izdao saopštenje - ovog puta u vezi sa neprofesionalizmom nacionalnog emitera.

Klub iz Pireja je u prethodnoj objavi saopštio da je pred Košarkaškim savezom zatražio pokretanje postupka protiv predsednika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa za koga traži petogodišnju suspenziju.

Na "tapetu" Olimpijakosa sada se našla i nacionalna televizija, zbog, kako su naveli, neprofesionalnog prenosa drugog meča serije odigranog u OAKA Areni.

U pismu upućenom na adresu televizije "ERT", Olimpijakos pita zbog čega "upad Dimitrisa Janakopulosa na teren nije emitovan" i posebno zašto novinar "ERT" Dimitris Hacigeorgiju, koji je prenosio utakmicu, a ni reporteri pored terena, nisu napravili nikakvu relevantnu referencu na incident, dok je došlo do kratkog prekida zbog ovog konkretnog incidenta.

Olimpijakos takođe pita ERT zašto izjave generalnog menadžera kluba Nikosa Lepeniotisa, date tokom poluvremena novinaru Apostolisu Trijantafiluu, nisu emitovane uživo, iako je ovaj, prema rečima kluba iz Pireja,, obavestio rukovodstvo Olimpijakosa da su u direktnom prenosu.

Dok je, dakle, cela sportska zajednica, prisutni na stadionu, novinari, službena lica tima i gledaoci svedočili upadu Janakopulosa na teren, njegovom napadu na sudije i prekidu utakmice izazvanom njegovim postupcima, gledaoci "ERT" su, još jednom, ostali potpuno neinformisani (!). To se nije dogodilo, jer je, kao što je to mnogo puta u prošlosti učinio, novinar-komentator gospodin Hadžigeorgiu odlučio da ostane nem na ove veoma ozbiljne događaje, uprkos činjenici da su oni već bili široko emitovani i reprodukovani na skoro svim sportskim veb-sajtovima, društvenim mrežama i drugim medijima", piše pored ostalog u opširnom saopštenju Olimpijakosa.

Iz tabora prvaka Evrope otuda su postavili deset pitanja za "ERT" i zahtevaju odgovore u najkraćem roku.

1. Zašto nije prikazan upad Janakopulosa na teren i incident sa sudijama, kao što bi se dogodilo da je bilo koji "običan" navijač bio u poziciji vlasnika Panatinaikosa?

2. Zašto gospodin Hadžigeorgiju ili reporteri sa terena nisu podneli relevantan izveštaj, dok su sudije prekinule utakmicu, što je rezultiralo da gledaoci nisu bili obavešteni o događajima koji su se odigrali?

3. Zašto relevantni incident nije prikazan, čak ni na kraju prenosa, dok je istovremeno prikazivan ili o njemu izveštavali skoro svi mediji, veb stranice i društvene mreže?

4. Ko je tehnički i novinarski bio odgovorni za prenos, kao i ko snosi relevantnu institucionalnu ili pravnu odgovornost za odluku da se incident ne emituje?

5. Kako je moguće da nijedna od kamera koje su pratile utakmicu nije snimila nijedan jedini snimak incidenta?

6. Da li je tačno da je rukovodilac ERT, novinarski ili administrativni, izdalo naređenje da se incident ne emituje do kraja prenosa? Ako jeste, ko je izdao naređenje, u kom svojstvu i sa kojim obrazloženjem?

7. Zašto izjave gospodina Lepeniotisa nisu emitovane uživo pre poluvremena utakmice, dok je za njegovu izjavu traženo da se emituje uživo i, prema našim informacijama, prethodno ga je reporter ERT, g. Triantafilu, obavestio da se navodno prenosi uživo?

8. Kakav je stav predsednika ERT, g. Papadopulosa, generalnog direktora, g. Papavasiliua, i direktora sportskog odeljenja, g. Darasa, u vezi sa gore navedenim? Da li je ova situacija prihvatljiva i kompatibilna sa obavezom javne televizije da grčkim građanima pruži potpune, objektivne i nepristrasne informacije?

9. Da li je političko rukovodstvo i odgovorni politički menadžer ERT, g. Pavlos Marinakis, upoznat sa onim što se dogodilo? Da li veruje da su grčki gledaoci bili potpuno i objektivno informisani tokom jučerašnjeg prenosa utakmice?

10. Da li će se tražiti odgovorni i da li će biti izrečena bilo kakva predviđena odgovornost ili sankcije za gore navedeno?

11. Koje mere ERT S.A. namerava da preduzme kako se odgovarajuća praksa ne bi nastavila u narednim utakmicama?

Na kraju saopštenja Olimpijakos je podsetio odgovorne u ERT-u da "njegovi rukovodioci, saradnici i ovlašćeni zaposleni moraju da se pridržavaju principa jednakosti i ravnopravnog tretmana prema svim timovima - članovima Saveza, bez obzira na bilo koje druge vantakmičarske faktore.

- Mi, kao Olimpijakos, zahtevamo da se ovo striktno sprovodi, bez ikakvog izuzetka - poručili su iz Pireja.