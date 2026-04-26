Večiti fudbalski derbi igra se na "Marakani" od 18.00.

I dok fudbaleri Crvene zvezde pokušavaju da osvoje devetu titulu u nizu u Superligi Srbije, košarkaši Crvene zvezde odmaraju posle eliminacije u plej-inu Evrolige i spremaju se za KLS i eliminacionu fazu ABA lige.

Zbog toga se oglasio košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler Mekintajer, i zatražio gde bi mogao da odmori.

Mekintajer se oglasio na društvenoj mreži "X" gde je zatražio savet - gde bi mogao da ode iz Beograda, kako bi uživao u prirodi i odmorio.

Mnogi su se javili sa predlozima, a jedan je napisao:

-Večiti derbi je u 18.00 - kratko je glasila poruka, a onda je odgovorio Mekintajer.

-Voleo bih da provedem dan mirno - uz osmeh je napisao Kodi, koji je dodaoo da u Srbiji deluje kao da je svaki dan ispunjen adrenalinom.