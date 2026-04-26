Kako saznajemo iz pouzdanih izvora u KSS, Čović je već pripremio nacrt novog ugovora između KSS i UK KLS, prema kojem, između ostalog, KSS ima pravo veta na sve odluke Predsedništva i Skuštine UK KLS, čime bi integritet i samostalnost u poslovanju i funkcionisanju UK KLS, a u skladu sa važećim Statutom istog, bili potpuno ugroženi.

Odluku, kojom se oduzimaju prava udruženju srpskih klubova, veštački napravljenom većinom izglasao bi nekompetentni UO KSS, u kome gotovo i da nema ljudi iz košarke. Ne treba zaboraviti da je koristeći svoju poziciju predsednika, Čović zamenio dve istaknute ličnosti u UO KSS iz privrede, uz obrazloženje da nisu glasali za njegove odluke, a da je na njihovo mesto doveo nepoznate “privrednike” koji Savezu i srpskoj košarci nisu doneli ništa.

Od dolaska Čovića na čelo KSS u oktobru 2024. godine, pa sve do danas, Savez prate brojne malverzacije, opstrukcije u svim segmentima, ali i kršenje zakona Republike Srbije, na šta upozoravaju članovi UO KSS, koje konstantno targetira u medijima.

Iako u medijima pokušava da trenutno stanje u našoj košarci predstavi kao krizu izazvanu namerom regionalnih Saveza da preuzmu vlast, Čović ne želi da prizna ni sebi ni javnosti da srpska košarka prolazi nezapamćenu krizu, koju izaziva lično on, počev od blokade rada Skupštine, kao i drugih organa i komisija KSS.

Najnoviji Čovićev pokušaj da UK KLS otme klubovima, iako se prilikom izjašnjavanja o novom Statutu pozivao na to da košarka pripada klubovima a ne Savezu i regionima, posledica je gubljenja moći i kontrole čoveka za koga je srpska košarka sredstvo za ostvarenje ličnih interesa i ciljeva, ali i mesto gde vlada isključivo – jednoumlje.

U skandaloznom predlogu ugovora između KSS i UK KLS, Čović nije bacio ruku samo na organizaciju i upravljanje ligom, već i njenim finansijama, koje KLS samostalno obezbeđuje kroz sponzorske ugovore. Slučaj “10 miliona dinara”, kojim je KSS po Čovićevom nalogu, prebacio sredstva njegovom privatnom klubu, a koja su po hitnom postupku vraćena kada je uhvaćen u malverzaciji, ukazuje na to da bi se slične ili još gore stvari mogle dešavati ukoliko bi UK KLS i domaće takmičenje prebacio pod ingerenciju KSS.

Vremena i prostora za sakrivanje više nema. Kriza se iz dana u dan produbljuje, dok slušamo analizu rezultata večitih, kao i njihove finansijske utroške, koji su približno isti ili čak manji, u odnosu na period kada je on bio na čelu jednog od njih. Rana koja nikada ne zarasta, s obzirom da je javna tajna da je Čović jedini predsednik KSS koji ni sa jednim od večitih nema ne samo dobre odnose, već bilo kakvu komunikaciju.

Da li će javnost i dalje ćutati na evidentnu krizu u srpskoj košarci, koja za posledicu može biti pogubna i kada su rezultati u pitanju ili će u narednih nekoliko dana klupko početi da se odmotava i klubovi stati u zaštitu onoga što im pripada, a to je srpska košarka?