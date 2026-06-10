- Iscrpljenost mi je otežala stvari. Kada su ostale tri nedelje do kraja sezone, klub mi je ponudio dvogodišnji ugovor, nešto što sam cenio nakon kritika i loših rezultata. Ali borili smo se za mesto u plej-ofu, i morao sam da se fokusiram na poslednji sprint u sezoni, da bismo pokušali da je učinimo prostojnom. Rekao sam Huanmi posle kafe da se već osećam loše. Mentalno sam bio još gori; moja porodica i prijatelji su me pitali da li sam dobro? Verovao sam da je ovo taj trenutak, jer biti trener Unikahe je više od samog pojavljivanja na treningu, što je, inače, neverovatno lako s obzirom na kvalitet svlačionice, ali zahteva nivo entuzijazma i optimizma. Stalno su insistirali, ali i klubu treba malo prostora za slobodu, nešto što igrači zaslužuju: trener sa entuzijazmom i energijom, što sam imao prve dve ili tri godine, ali više nisam.

Pokušali su čelnici Unikahe da ga sputaju u donošenju odluke.

- Antonio me je zamolio da uzmem još jednu nedelju odmora na našem poslednjem ručku kada sam otišao da vidim sina, koji je strašno uznemiren. Imam 50 godina i ovo nije samo ispad. Bila je to veoma teška odluka jer je ovo spektakularan klub, možda najbolji grad u Španiji, sa spektakularnim igračima, mojim sinom koji je udaljen sat vremena avionom, mojom lepšom polovinom. Ali morate donositi odluke. Plan je bio da stvorimo nešto drugačije, nešto što je više klupska kultura, sa vrednostima, mnogo smo postigli. Sada je potreban neko ko ima energiju, a to ne mogu biti ja. Plan nije bio da sebe stavljam u prvi plan, već da ostavim stvari boljim nego što sam ih zatekao. To sam uspeo zahvaljujući mnogim ljudima: ljudima u klubu i igračima. Doneo sam odluku za svoje dobro, ali i za dobro kluba. Jer mora postojati kontinuitet. Klubu je potreban drugi plan. Ono što mogu da kažem jeste da sam želeo da idem iz Španije, jer nisam mogao da zamislim sebe kako igram protiv ovih momaka.

Na kraju je zaključio:

- Morate znati kada je dan za odlazak pre nego što budete otpušteni. Sve ima početak i kraj. Moj rok trajanja je četiri godine. Možda ću nekada moći da izdržim duže, ali ovo su bile intenzivne godine. Ne želim da napustim Malagu, ali to je ono što moram da uradim. Ali ovaj klub, navijači, igrači, svi zaslužuju da se stvari promene. I klub mora da pronađe osobu koja može da uradi upravo to - zaključio je Navaro.