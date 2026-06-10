Novi trener Crvene zvezde Ibon Navaro, održao je konferenciju za medije na kojoj se uz suze oprostio od Unikahe.
- U poslednjoj nedelji januara, nakon što smo se kvalifikovali za Kup, Huanma (Rodrigez, sportski direktor, prm.aut) i Antonio (Nijeto, predsednik kluba, prim.aut) organizovali su ručak sa mnom kako bismo pričali o produžetku ugovora na još tri godine, na šta sam bio veoma ponosan, jer sam se trudio da postanem trener sa najviše utakmica u klubu. Čak i tada sam im preneo da počinjem da sumnjam. Osetio sam izvesni umor, ali znate Antonija: rekao mi je da zaboravim na to i da sam 'jedan od njih" - rekao je Navaro.
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