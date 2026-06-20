Španski stručnjak je tokom popodneva sleteo na aerodrom "Nikola Tesla", gde su ga dočekali predstavnici kluba sa Malog Kalemegdana.

Navaro se nedavno rastao sa Unikahom, a sada je vreme za novo poglavlje u karijeri.

Po dolasku u srpsku prestonicu, Navaro je delovao raspoloženo i nasmejano, spreman da započne proces adaptacije i priprema za sezonu koja dolazi. Na aerodromu ga je dočekao tim menadžer Crvene zvezde Nebojša Ilić, koji mu je poželeo dobrodošlicu.

Špancu će to biti prvi angažman u Evroligi. Bio je na radaru više klubova iz elitnog takmičenja, ali je Zvezda bila najkonkretnija.