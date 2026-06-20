Košarkaški klub Partizan će ovog leta pretrpeti velike promen u igračkom kadru. Mnogi igrači se povezuju sa beogradskim crno-belima. Španski mediji su objavili da bi Nikolas Laprovitola mogao da pojaća tim Đoana Penjaroje, a sada se pojavilo još jedno zvučno ime.

Prema informacijama grčkog portala SDNA, Kori Džozef ima još godinu dana ugovora sa grčkim Olimpijakosom i u narednim danima treba da padne odluka da li će se zadržati u Pireju ili ne, što pomno prati Partizan, koji bi mogao da uđe u trku za potpis iskusnog Kanađanina.

Pored Partizana, još nekoliko timova je zainteresovano za čoveka koji je sa crveno-belima iz Pireja krajem maja osvojio titulu u Evroligi. Ipak, Grci pišu da su crno-beli najkonkretniji.

Kori Džozef ima 35 godina. Iza sebe ima veliko iskustvo u NBA ligi gde je nastupao za klubove poput Orlanda, Golden Stejta, Detroita, Sakramenta, Indijane, Toronta i San Antonija. Olimpijakos mu je prvi tim van granica SAD, a u sezoni za nama je u Evroligi prosečno beležio 5,3 poena po meču uz 2,5 asistencija.