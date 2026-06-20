Kako prenosi izraleski "Sport5", Džordan Nvora se nalazi na meti Hapoela iz Tel Aviva, koji je spreman da plati i obeštećenje klubu sa Malog Kalemegdana.

Naime, već se ranije u nekoliko navrata pominjao interes Hapoela za najboljeg košarkaša Crvene zvezde, a sada novinarka Noa Poplinger donosi in ove informacije koje se tiču navodnih pregovora između dve strane.

Nvora je imao dosta dobru sezonu, zbog čega su se pojavile i nove informacije. Džordan Nvora sa ekipom Zvezde ima ugovor iza sledeću sezonu, dok ima mogućnost da ode u NBA ligu. Sada se javio Hapoel, koji je spreman da otkupi ugovor ovog košarkaša i to za najmanje milion dolara.

Već je Hapoel obavestio agenta Džordana Nvore za itneres, dok se u svemu pita naravno i Crvena zvezda.

U tek završenoj sezoni u Evorligi, Džordan Nvora je imao prosek od 16.9 poena, kao 4.4 skokova, 1.6 asistencija i 1.1 ukradenu loptu po meču.