Crvena zvezda iza sebe ima razočaravajuću sezonu i na Malom Kalemegdanu ovog leta žele da sklope tim koji će napraviti iskorak u Evroligi. Doveden je Ibon Navaro na mesto trenera, postoje razne spekulacije oko toga koji igrači bi mogli da obuku crveno-beli dres, a sada je u prvi plan izbio Šejn Larkin.

Kako saznaje Telegraf, američki plejmejker nalazi se u određenoj fazi pregovora sa crveno-belima, koji ga vide kao potencijalno kapitalno pojačanje. Iako dogovor još nije postignut, interesovanje je konkretno i komunikacija je već uspostavljena.

Larkin je godinama ključni igrač Anadolu Efesa. Zajedno sa Vasilijem Micićem je bio najzaslužniji za dve uzastopne titule turskog kluba u Evroligi 2021. i 2022. godine. U tom periodu je važio za jednog od najboljih igrača u elitnom takmičenju.

Ove sezone je iskusni plejmejker imao velike probleme sa povredama, zbog čega je odigrao samo 12 utakmica u Evroligi, ali je uprkos tome beležio sjajne brojke - 15,2 poena i 4,2 asistencije u proseku.

Kako se navodi, Amerikanac bi na leto mogao da napusti Anadolu Efes, što otvara prostor da Zvezda ponovo pokuša da ga dovede. Klub je, prema istim informacijama, već ušao u kontakte i sa agentom Nikom Lotsosom, uz značajnu ulogu Miloša Teodosića, koji je sada sportski direktor crveno-belih.

Lotsos je ranije vodio brigu o karijeri Teodosića, što bi moglo da bude važna poveznica u potencijalnom dogovoru, a u Zvezdi veruju da bi upravo taj kanal komunikacije mogao da olakša pregovore sa iskusnim američkim bekom.