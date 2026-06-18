Unikaha je u četvrtak zvanično postavila Vidoretu na poziciju trenera prvog tima i dala mu dvogodišnji ugovor.

Vidoreta će preuzeti Unikahu posle sjajne swzone sa ekipom Tenerifa sa kojom je igrao polufinale dpomaćeg plej-ofa, gde je poražen u tri meča (0:3) od Barselone.

Prethodno, ekipa je priredila senzaciju izbacivši madridski Real u četvrtfinalu.

- Ćus vidoreta je novi trener Unikahe. Ovo predstavlja značajnu investiciju u jednog od najprestižnijih trenera u španskoj košarci, koji je nedavno proglašen za najboljeg trenera u istoriji Lige šampiona. Vidoretin dolazak u Malagu je na dve sezone, a njegovo potpisivanje označava početak nove ere za Unikahu, one koja ima za cilj da nastavi da se takmiči za najviša priznanja, kao što je to činila u poslednjih pet godina - piše u objavi Andalužana.

Vidoreta je poslednjih osam sezona vodio Tenerife, sa jednim prekidom punih deset godina.

Prethodno, radio je u Valensiji, Bilbaou, Alikanteu, Estudijantesu, bio je i asistent u reprezentaciji Španije.