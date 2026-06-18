"Vatreni" su izgubili od "gordog albiona" rezultatom 4:2 u prvom kolu grupe L na Svetskom prvenstvu, a ovu utakmicu je analizirao španski "As".

- Engleska je prekinula san Hrvatske. U utakmici punoj uzbuđenja u Dalasu, Engleska je slavila rezultatom 4:2. Bio je to duel u kojem je Džud Belingem, naslednik Luke Modrića u Real Madridu, simbolično preuzeo krunu od hrvatskog kapitena. Belingem i Hari Kejn predvodili su "tri lava" do pobede nad Hrvatskom i ostavili Modrića bez pravog odgovora na terenu - piše poznati španski list.

Osvrnuli su se Španci na situaciju kod prvog gola Engleske, kada je Luka Modrić skrivio penal.

- Modrić je na svoj šesti Mundijal stigao sa željom da se na dostojan način oprosti od najveće svetske fudbalske scene, ali se utakmica protiv Engleske pretvorila u Hrvatska je meč otvorila na najgori mogući način. Nakon ranog upozorenja koje je dobio Josip Šutalo, Modrić je u jednoj naizgled bezazlenoj situaciji visoko podigao nogu i zakačio Nonija Maduekea, zbog čega je sudija bez oklevanja dosudio jedanaesterac za Englesku.

Englezi su na startu drugog poluvremena poveli 3:2, kada je Džud Belingem postigao gol.

- Bio je to gol koji je potpuno slomio hrvatsku ekipu. Sve što je moglo poći po zlu, pošlo je. Odbrana, koja je trebalo da bude najjači deo tima, raspala se na prvi znak problema. Katastrofa. Iskusni vezista bio je daleko od svog prepoznatljivog nivoa igre. Tokom meča nije uspevao da uspostavi kontrolu nad sredinom terena, a bilo je evidentno da teško prati ritam utakmice visokog intenziteta. Selektor Zlatko Dalić zamenio ga je posle oko sat vremena igre, a publika na stadionu u Dalasu ispratila je hrvatskog kapitena aplauzom. Nakon ulaska Matea Kovačića Hrvatska je delovala nešto energičnije, ali nije uspela da stvori ozbiljnije prilike za preokret - ističe se u tekstu Asa.