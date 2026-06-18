Srpski golman Vanja Milinković-Savić, mogao bi ovog leta da pređe u Juventus, prenosi „Gazeta delo Sport“.

Italijanski velikan je u potrazi za novim čuvarom mreže. Prva meta je Argentinac Emilijano Martinez, ali se pregovori zakomplikovali zbog finansijskih zahteva Aston Vile koja traži između 10 i 15 miliona evra.

Takođe, torinski klub vodi bitku sa Napolijem oko potpisa Gugljelma Vikarija iz Totenhema, što je dodatno usmerilo pažnju uprave Juventusa ka srpskom golmanu.

Milinković-Savić je prošlog leta stigao u Napoli iz Torina na insistiranje tadašnjeg trenera Antonija Kontea. Ipak, kako je iskusni stručnjak po završetku ove sezone napustio klub, Vanja više nije nedodirljiv. Juventus pažljivo prati situaciju i spreman je da reaguje ukoliko opcije sa Martinezom i Vikariom definitivno propadnu.