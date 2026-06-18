Kojzek u Partizan stiže iz austrijskog kluba Volfsberger na jednogodišnju pozajmicu, uz opciju otkupa ugovora po isteku saradnje. Mladi reprezentativac Austrije nosiće dres sa brojem devet, koji su kroz istoriju kluba nosili brojni istaknuti golgeteri.

Napadač rođen 2. januara 2006. godine u Slovenj Gradecu poseduje austrijsko i slovenačko državljanstvo, visok je 195 centimetara i igra na poziciji centarfora. U prethodne dve sezone za Volfsberger je odigrao 52 utakmice i postigao 14 golova, dok je za mladu reprezentaciju Austrije upisao pet nastupa i jedan pogodak.

Po dolasku u Humsku, Kojzek nije krio zadovoljstvo zbog transfera, a otkrio je i da mu je uzor jedan od najboljih napadača današnjice, Erling Haland.

- Čuo sam mnogo lepih stvari o Partizanu, atmosferi i navijačima. Volim napadački fudbal, igru sa mnogo šansi i golova, a Erling Haland je jedan od igrača na koje se ugledam. Jedva čekam da istrčim na teren u dresu Partizana, da zaigram pred našim navijačima i osetim atmosferu o kojoj sam toliko slušao. Naravno, znam i koliko derbi znači ovom klubu i navijačima, i radujem se trenutku kada ću imati priliku da budem deo takve utakmice - rekao je Kojzek.

Novi napadač crno-belih istakao je i da mu predstavlja veliku čast što će nositi dres sa brojem devet.

- Pre svega želim da se zahvalim Partizanu i rukovodstvu kluba na ukazanom poverenju. Za mene je velika čast što dolazim u klub sa ovakvom istorijom, tradicijom i navijačima. Posebna je čast nositi dres sa brojem 9, koji su kroz istoriju Partizana nosili veliki igrači. Znam šta taj broj predstavlja i želim da ga opravdam radom, odnosom i golovima - poručio je Kojzek.

Kojzek je tako postao novo pojačanje Partizana u letnjem prelaznom roku, a u klubu očekuju da će mladi centarfor svojim partijama i golovima doprineti ostvarivanju ambicija crno-belih u narednoj sezoni.