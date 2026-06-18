Organizacija Svetskog prvenstva objavila je podatke o prosečnoj visini reprezentacija koje učestvuju na najvećem fudbalskom takmičenju na planeti.

Verovali ili ne, najviša reprezentacija na Mundijalu je Bosna i Hercegovina.

Naši susedi su, prema datim podacima, visoki 187,2 u proseku i dele prvu poziciju sa isto toliko visokim Norvežanima. Preko 186 centimetara imaju u proseku reprezentativci Švedske i Belgije, a iznad 185 centimetara su još nacionalni timovi Češke, Nemačke i Švajcarske.

Kada je reč u Hrvatskoj, ona se nalazi na desetom mestu, a ispred nje su Francuska i Holandija.

Samo pet reprezentacija je niže od 180 centimetara, a među njima su i domaćini iz Meksika, kao i aktuelni šampioni, Argentinci.

Najniža reprezentacija u proseku je Saudijska Arabija koja se nalazi na poslednjem, 48. mestu.