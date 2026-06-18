Ženska seniorska reprezentacija Srbije poražena je u drugoj utakmici turnira B grupe II sedmice VIII Lige nacija 2026. Italija je danas u Pasig sitiju pobedila Srbiju sa 3:2, po setovima 25:14, 25:15, 18:25, 21:25 i 15:12, posle 107 minuta igre.

Srbija je osvojila bod protiv Italije u meču koji su veoma loše počele, a zatim sebi stvorile šansu da stignu i do pobede.

Izabranice Zorana Terzića su protiv prvoplasirane selekcije sa FIVB rang liste i aktuelnog olimpijskog i svetskog šampiona, Italije, igrale većim delom meča u izmenjenom sastavu. Šansu su od početka dobile odbojkašice koje su do sada manje igrale. Italija je zaigrala snažno i povela sa 2:0. Tek tada je Srbija zaigrala angažovanije i bolje, što je rezultiralo osvajanjem trećeg seta. Vodile su Italijanke u četvrtom setu sa 21:16, ali je Srbija fantastičnom serijom 9:0 stigla do izjednačenja na 2:2 u setovima. U petom setu Srbija je krenula bojažljivo i to je Italija iskoristila i povela sa 6:3, pa 9:5. Uspela je Srbija da izjednači na 10:10, ali je Italija serijom 3:0 stigla do 13:10. Smanjila je Srbija na 13:11, a Italijanke stigle do 3 meč lopte, 14:11. Iskoristile su drugu za konačnih 15:12 i za pobedu od 3:2.

Srbija će svoj treći meč u Pasig sitiju odigrati protiv Dominikanske Republike sutra (petak, 19. jun) od 10.00 časova po našem vremenu, uz direktan prenos na TV Arena Sport 1 premijum.

Seniorke Srbije će poslednju, četvrtu utakmicu na Filipinima odigrati protiv SAD (nedelja, 21. jun, 6.00 – TV Arena Sport 2 premijum).

Srbija će u Beogradskoj Areni u okviru III sedmice igrati protiv Bugarske (sreda, 8. jul, 20.00), Francuske (četvrtak, 9. jul, 20.00), Nemačke (subota, 11. jul, 20.00) i Holandije (nedelja, 12. jul, 20.00).

Seniorke Srbije u interkontinentalnom delu Lige nacija 2026. neće igrati protiv Brazila, Turske, Češke, Ukrajine i Kanade.

Svaka reprezentacija će tokom jedne sedmice odigrati 4 utakmice, odnosno ukupno 12.

Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 22. do 26. jula u Makau, u Kini, pored domaćina izboriće još 7 reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.